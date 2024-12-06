У Макрона підтвердили, що Зеленський 7 грудня відвідає Париж

У Франції підтвердили візит Володимира Зеленського 7 грудня.

Фото: president.gov.ua

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У суботу, 7 грудня, лідер Франції Емманюель Макрон прийме Президента України Володимира Зеленського в Єлисейському палаці. Про це повідомила пресслужба французького лідера.

У Єлисейському палаці заявили, що Макрон прийме обраного президента США Дональда Трампа, а потім – Зеленського, після чого вирушить на відкриття Собору Паризької Богоматері.

Зустріч французького президента з Трампом відбудеться о 17:00 за Києвом, а з Володимиром Зеленським – о 18:00.

Проте там не уточнили, чи запланована зустріч між Трампом і Зеленським.

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