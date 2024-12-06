У Макрона подтвердили, что Зеленский 7 декабря посетит Париж

Во Франции подтвердили визит Зеленского 7 декабря.

Фото: president.gov.ua

В субботу, 7 декабря, лидер Франции Эмманюэль Макрон примет Президента Украины Владимира Зеленского в Елисейском дворце. Об этом сообщила пресс-служба французского лидера.

В Елисейском дворце заявили, что Макрон примет избранного президента США Дональда Трампа, а затем – Зеленского, после чего отправится на открытие Собора Парижской Богоматери.

Встреча французского президента с Трампом состоится в 17:00 по Киеву, а с Владимиром Зеленским – в 18:00.

Однако там не уточнили, запланирована ли встреча между Трампом и Зеленским.

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