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Собрание судей КАС ВС избрало судью Елену Губскую в Большую Палату Верховного Суда

21:59, 6 декабря 2024
Судья Елена Губская избрана в БП ВС сроком на три года.
Собрание судей КАС ВС избрало судью Елену Губскую в Большую Палату Верховного Суда
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В пятницу, 6 декабря, состоялось собрание судей Верховного Суда в Кассационном административном суде. По результатам тайного голосования судьи КАС ВС избрали в Большую Палату ВС с 9 декабря сроком на три года Елену Губскую.

В КАС ВС напомнили, что в декабре 2024 года истек трехлетний срок полномочий судьи Большой Палаты ВС Игоря Железного, избранного в БП ВС от Кассационного административного суда в составе ВС.

Собрание судей ВС в КАС также внесло изменения в персональный состав судебных палат. На собрании принято решение о введении с 9 декабря 2024 года судьи Игоря Железного в состав судебной палаты по рассмотрению дел по избирательному процессу и референдуму, а также защите политических прав граждан КАС ВС. Принято и решение вывести судью Елену Губскую из состава соответствующей судебной палаты в связи с избранием ее судьей БП ВС.

Кроме того, внесены изменения в персональный состав постоянных коллегий судей, резервных судей для постоянных коллегий судей в составе судебных палат КАС ВС, а именно: судебной палаты по рассмотрению дел по избирательному процессу и референдуму, а также защите политических прав граждан.

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Верховный Суд КАС ВС

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