Практика судів
  1. Суд інфо

Кваліфікаційний іспит та добір суддів — ВККС оприлюднила пояснювальну записку щодо іспиту з історії української державності

17:25, 6 лютого 2025
Анонімне тестування з історії української державності є одним із етапів кваліфікаційного іспиту у процедурі відбору на вакантні посади суддів місцевих судів.
Кваліфікаційний іспит та добір суддів — ВККС оприлюднила пояснювальну записку щодо іспиту з історії української державності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила пояснювальну записку до програми іспиту з історії української державності, який проводиться для кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 70 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) кваліфікаційний іспит є одним із етапів добору на посаду судді місцевого суду.

Частиною третьою статті 74 Закону визначено, що кваліфікаційний іспит проводиться шляхом складання анонімних тестувань та практичних завдань. Анонімне тестування проводиться, зокрема, з історії української державності.

Рішеннями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 11 грудня 2024 року № 366/зп-24, № 367/зп-24 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду та приймання від суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду, заяв про складання кваліфікаційного іспиту.

З метою проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду, рішенням Комісії від 29 січня 2025 року № 29/зп-25 затверджено програму іспиту та таксономічну характеристику анонімного тестування з історії української державності.

З пояснювальною запискою до вказаної програми можна ознайомитися в каталозі «Тестування з історії української державності» підрубрики «Підготовка до кваліфікаційного іспиту» рубрики «Добір кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошений 11.12.2024» підрозділу «Добір на посаду судді» розділу «Добір на посаду судді місцевого суду» офіційного вебсайту Комісії або за посиланням: пояснювальна записка до програми іспиту з історії української державності

На офіційному вебсайті Комісії також буде оприлюднено:

перелік питань тестування з історії української державності з посиланням на конкретне джерело – не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення кваліфікаційного іспиту;

перелік правильних відповідей на тестові запитання з історії української державності – не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення кваліфікаційного іспиту.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів рішенням від 22 січня 2025 року затвердила нове Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ВККС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Факт того, що військовослужбовець не складав військову присягу, не заважає його засудженню за відмову від виконання наказу командира – Верховний Суд

Військовослужбовця, який не складав військової присяги, також можуть засудити за відмову виконувати наказ командира – Верховний Суд.

Володимир Зеленський підписав закон про заборону вилучати органи для трансплантації у осіб, які загинули через застосування заходів примусу правоохоронцями, та у загиблих військових

Президент підписав закон про заборону вилучати органи для трансплантації у загиблих військових та у осіб, які загинули через застосування заходів примусу правоохоронцями чи силовими структурами.

Генеральні інспектори вже працюють в Україні та у США стосовно відслідковування коштів, які мала отримати Україна – Кіт Келлог

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог повідомив, що стосовно питання, скільки було фактично надано коштів Україні, вже розпочалася робота генеральних інспекторів.

Жінка просила встановити факт її народження в Австрії — що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що заява про встановлення факту народження у Австрії не підлягає розгляду судом України, оскільки юридичний факт, який просить встановити заявниця, ймовірно, мав місце в іноземній державі, а також, що справа окремого провадження повинна стосуватися особистого статусу громадянина України, а в матеріалах справи є відомості, що заявниця є громадянкою Ізраїлю.

«Швейцарський армійський ніж» для федеральної бюрократії – як перезавантажують систему чиновників у США

Адміністрація Дональда Трампа розглядає колись маловідомий федеральний ІТ-підрозділ як «швейцарський армійський ніж» у своїх зусиллях капітально змінити федеральну бюрократію.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Заєць
    Тарас Заєць
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Руденко
    Віталій Руденко
    суддя Луганського апеляційного суду