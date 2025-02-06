Кваліфікаційний іспит та добір суддів — ВККС оприлюднила пояснювальну записку щодо іспиту з історії української державності

Анонімне тестування з історії української державності є одним із етапів кваліфікаційного іспиту у процедурі відбору на вакантні посади суддів місцевих судів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила пояснювальну записку до програми іспиту з історії української державності, який проводиться для кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 70 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) кваліфікаційний іспит є одним із етапів добору на посаду судді місцевого суду.

Частиною третьою статті 74 Закону визначено, що кваліфікаційний іспит проводиться шляхом складання анонімних тестувань та практичних завдань. Анонімне тестування проводиться, зокрема, з історії української державності.

Рішеннями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 11 грудня 2024 року № 366/зп-24, № 367/зп-24 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду та приймання від суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду, заяв про складання кваліфікаційного іспиту.

З метою проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду, рішенням Комісії від 29 січня 2025 року № 29/зп-25 затверджено програму іспиту та таксономічну характеристику анонімного тестування з історії української державності.

З пояснювальною запискою до вказаної програми можна ознайомитися в каталозі «Тестування з історії української державності» підрубрики «Підготовка до кваліфікаційного іспиту» рубрики «Добір кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошений 11.12.2024» підрозділу «Добір на посаду судді» розділу «Добір на посаду судді місцевого суду» офіційного вебсайту Комісії або за посиланням: пояснювальна записка до програми іспиту з історії української державності

На офіційному вебсайті Комісії також буде оприлюднено:

перелік питань тестування з історії української державності з посиланням на конкретне джерело – не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення кваліфікаційного іспиту;

перелік правильних відповідей на тестові запитання з історії української державності – не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення кваліфікаційного іспиту.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів рішенням від 22 січня 2025 року затвердила нове Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.