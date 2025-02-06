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Квалификационный экзамен и добор судей — ВККС обнародовала объяснительную записку по экзамену по истории украинской государственности

17:25, 6 февраля 2025
Анонимное тестирование по истории украинской государственности является одним из этапов квалификационного экзамена по процедуре отбора на вакантные должности судей местных судов.
Квалификационный экзамен и добор судей — ВККС обнародовала объяснительную записку по экзамену по истории украинской государственности
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала объяснительную записку к программе экзамена по истории украинской государственности, которая проводится для кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые намерены быть переведены в другой местный суд.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 70 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) кваліфікаційний іспит є одним із етапів добору на посаду судді місцевого суду.

Частиною третьою статті 74 Закону визначено, що кваліфікаційний іспит проводиться шляхом складання анонімних тестувань та практичних завдань. Анонімне тестування проводиться, зокрема, з історії української державності.

Рішеннями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 11 грудня 2024 року № 366/зп-24, № 367/зп-24 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду та приймання від суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду, заяв про складання кваліфікаційного іспиту.

З метою проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду, рішенням Комісії від 29 січня 2025 року № 29/зп-25 затверджено програму іспиту та таксономічну характеристику анонімного тестування з історії української державності.

З пояснювальною запискою до вказаної програми можна ознайомитися в каталозі «Тестування з історії української державності» підрубрики «Підготовка до кваліфікаційного іспиту» рубрики «Добір кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошений 11.12.2024» підрозділу «Добір на посаду судді» розділу «Добір на посаду судді місцевого суду» офіційного вебсайту Комісії або за посиланням: пояснювальна записка до програми іспиту з історії української державності

На офіційному вебсайті Комісії також буде оприлюднено:

перелік питань тестування з історії української державності з посиланням на конкретне джерело – не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення кваліфікаційного іспиту;

перелік правильних відповідей на тестові запитання з історії української державності – не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення кваліфікаційного іспиту.

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей решением от 22 января 2025 утвердила новое Положение о порядке и методологии квалификационного оценивания, показатели соответствия критериям квалификационного оценивания и средства их установления.

 

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судья ВККС

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