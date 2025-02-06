Польша готовится к эксгумации жертв Волынской трагедии

В апреле в Украине начнется эксгумация жертв Волынской трагедии.

Фото: PAP

Эксгумационные работы жертв Волынской трагедии стартуют в апреле 2024 года в Тернопольской области, сообщает RMF FM. Польский фонд «Свобода и демократия» завершает формирование команды экспертов, в которую войдут около 20 человек, в том числе украинские специалисты. В состав миссии привлекут антропологов, археологов, судмедэкспертов и генетика. Руководить группой будет профессор Анджей Оссовский из Поморского медицинского университета в Щецине. Также планируется участие представителей Института национальной памяти Польши.

Работы начнутся во второй половине апреля в селе Пужники, где, по данным исследователей, погибло около 80 поляков. Ожидается, что процесс продлится около месяца.

Специалисты будут устанавливать возраст, пол и причины смерти, в частности возможные признаки насильственной гибели. Также будут отобраны образцы ДНК для сравнительного анализа.

Стоимость проекта оценивается в несколько сотен тысяч злотых.

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