Польща готується до ексгумації жертв Волинської трагедії

У квітні в Україні розпочнеться ексгумація жертв Волинської трагедії.

Фото: PAP

Ексгумаційні роботи жертв Волинської трагедії стартують у квітні 2024 року в Тернопільській області, повідомляє RMF FM. Польський фонд «Свобода і демократія» завершує формування команди експертів, до якої увійдуть близько 20 осіб, зокрема українські фахівці. До складу місії залучать антропологів, археологів, судмедекспертів і генетика. Керуватиме групою професор Анджей Оссовський з Поморського медичного університету в Щецині. Також планується участь представників Інституту національної пам’яті Польщі.

Роботи розпочнуться у другій половині квітня в селі Пужники, де, за даними дослідників, загинуло близько 80 поляків. Очікується, що процес триватиме близько місяця.

Фахівці встановлюватимуть вік, стать і причини смерті, зокрема можливі ознаки насильницької загибелі. Також будуть відібрані зразки ДНК для порівняльного аналізу.

Вартість проєкту оцінюється у кілька сотень тисяч злотих.

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