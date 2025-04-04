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Судді Конституційного Суду взяли участь в онлайн-лекції «Вищий  антикорупційний суд у системі судоустрою України», відео

14:10, 4 квітня 2025
Голова ВАКС Віра Михайленко зазначила, що створення Вищого антикорсуду було обумовлено потребою в більш ефективному розгляді справ про корупцію.
Судді Конституційного Суду взяли участь в онлайн-лекції «Вищий  антикорупційний суд у системі судоустрою України», відео
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Відбулася онлайн-лекція на тему «Вищий антикорупційний суд у системі судоустрою України», у якій взяли участь судді Конституційного Суду Олег Первомайський та Галина Юровська, а також представники Вищого антикорсуду, Національної школи суддів України, викладачі, студенти, аспіранти закладів вищої освіти. Про це повідомляє КСУ. 

Голова Вищого антикорупційного суду, кандидат юридичних наук Віра Михайленко виступила основною доповідачкою. Вона ознайомила слухачів із повноваженнями і завданнями Вищого антикорупційного суду, його статусом, структурою, вимогами до судді, складом Суду, нормативною основою його діяльності.

Доповідачка зазначила, що ВАКС є спеціалізованим судом у системі судоустрою України, який здійснює правосуддя із 5 вересня 2019 року. Його створення в Україні було обумовлено потребою в більш ефективному розгляді справ про корупцію.

До юрисдикції ВАКС належить розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних та пов’язаних із ними злочинів. ВАКС складається з суду першої інстанції та Апеляційної палати, яка переглядає судові рішення слідчих суддів та суду першої інстанції.

Основні завдання, які стоять перед ВАКС:

▪️ здійснення правосуддя відповідно до визначених  законом засад та процедур судочинства з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов’язаних із ними кримінальних правопорушень;

▪️ здійснення судового контролю за досудовим розслідуванням цих кримінальних правопорушень, дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні;

▪️ вирішення питання про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави у випадках, передбачених законом, у порядку цивільного судочинства;

▪️ здійснення правосуддя у справах про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції", у порядку адміністративного судочинства.

Судді ВАКС розглядають кримінальні провадження щодо значної кількості складів злочину. Зокрема, щодо зловживання владою або службовим становищем; розкрадання державного майна шляхом зловживання службовим становищем; пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі та отримання службовою особою такої вигоди тощо.

Голова ВАКС також зосередила увагу на процедурі добору суддів, що здійснюється за участі Громадської ради міжнародних експертів, ключовою функцією якої є сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності кандидатів на посади суддів ВАКС критерію доброчесності (моралі, чесності, непідкупності).

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КСУ ВАКС

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