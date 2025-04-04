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Судьи Конституционного Суда приняли участие в онлайн-лекции «Высший антикоррупционный суд в системе судоустройства Украины», видео

14:10, 4 апреля 2025
Председатель ВАКС Вера Михайленко отметила, что создание Высшего антикорсуда было обусловлено необходимостью более эффективного рассмотрения дел о коррупции.
Судьи Конституционного Суда приняли участие в онлайн-лекции «Высший антикоррупционный суд в системе судоустройства Украины», видео
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Состоялась онлайн-лекция по теме «Высший антикоррупционный суд в системе судоустройства Украины», в которой приняли участие судьи Конституционного Суда Олег Первомайский и Галина Юровская, а также представители Высшего антикорсуда, Национальной школы судей Украины, преподаватели, студенты, аспиранты высшего образования. Об этом сообщает КСУ.

Глава Высшего антикоррупционного суда, кандидат юридических наук Вера Михайленко выступила основным докладчиком. Она ознакомила слушателей с полномочиями и задачами Высшего антикоррупционного суда, его статусом, структурой, требованиями к судье, составом Суда, нормативной основой его деятельности.

Докладчик отметила, что ВАКС является специализированным судом в системе судоустройства Украины, который осуществляет правосудие с 5 сентября 2019 года. Его создание в Украине было обусловлено необходимостью более эффективного рассмотрения дел о коррупции.

К юрисдикции ВАКС относится рассмотрение уголовных производств по коррупционным и связанным с ними преступлениям. ВАКС состоит из суда первой инстанции и Апелляционной палаты, пересматривающей судебные решения следственных судей и суда первой инстанции.

Основные задачи, стоящие перед ВАКС:

▪️ осуществление правосудия в соответствии с определенными законом основами и процедурами судопроизводства с целью защиты личности, общества и государства от коррупционных и связанных с ними уголовных правонарушений;

▪️ осуществление судебного контроля за досудебным расследованием этих уголовных правонарушений, соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве;

▪️ решение вопроса о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства в случаях, предусмотренных законом, в порядке гражданского судопроизводства;

▪️ осуществление правосудия по делам о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях", в порядке административного судопроизводства.

Судьи ВАКС рассматривают уголовные производства по значительному количеству составов преступления. В частности, о злоупотреблении властью или служебным положением; хищение государственного имущества путем злоупотребления служебным положением; предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу и получение должностным лицом такой выгоды и т.п.

Глава ВАКС также сосредоточила внимание на процедуре отбора судей, которая осуществляется при участии Общественного совета международных экспертов, ключевой функцией которой является содействие Высшей квалификационной комиссии судей Украины в установлении соответствия кандидатов в должности судей ВАКС критерия добропорядочности (морали, честности, неподкупности).

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КСУ ВАКС

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