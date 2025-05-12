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ВККС оприлюднила перелік питань для тестування з історії української державності

17:19, 12 травня 2025
Першими складатимуть тестування учасники добору до місцевих судів, на 40 запитань необхідно відповісти за 40 хвилин.
ВККС оприлюднила перелік питань для тестування з історії української державності
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що на виконання вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів оприлюднює перелік основ тестових запитань з історії української державності з посиланнями на джерела, на базі яких розроблено тестові запитання.

Комісія зазначає, що норму про тестування з історії української державності як етап кваліфікаційного іспиту під час добору, призначення та переведення на посаду судді впроваджено Законом України від 09 грудня 2023 року № 3511-IX та введено в дію з 30 грудня 2024 року.

«Таке тестування вперше проводитиметься для кандидатів у межах добору на посаду судді місцевого суду», - повідомили у ВККС.

Тестові запитання розроблено відповідно до Програми іспиту та таксономічної характеристики анонімного тестування з історії української державності для проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

Під час тестування з історії української державності для кандидата буде згенеровано 40 запитань.

Тривалість тестування – 40 хвилин.

Оцінювання відповіді на одне тестове запитання: правильна відповідь – 1 бал; неправильна відповідь, ненадання відповіді, надання двох і більше відповідей на одне запитання – 0 балів.

Максимально можливий бал за тестування з історії української державності – 40.

До переліку включено 700 тестових запитань.

Нагадаємо, як розповідала «Судово-юридична газета», 29 січня ВККС затвердила програму іспиту та таксономічну характеристику анонімного тестування з історії української державності. У Верховній Раді, втім, до програми тестування виникли звуваження.

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суд суддя ВККС

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