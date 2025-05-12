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ВККС обнародовала перечень вопросов для тестирования по истории украинской государственности

17:19, 12 мая 2025
Первыми будут проходить тестирование участники отбора в местные суды, на 40 вопросов необходимо ответить за 40 минут.
ВККС обнародовала перечень вопросов для тестирования по истории украинской государственности
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что во исполнение требований Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и Положения о порядке проведения квалификационного экзамена и методике оценки кандидатов обнародуется перечень основ тестовых вопросов по истории украинской государственности с ссылками на источники, на основе которых разработаны тестовые вопросы.

Комиссия отмечает, что норму о тестировании по истории украинской государственности как этап квалификационного экзамена при отборе, назначении и переводе на должность судьи внедрено Законом Украины от 9 декабря 2023 года № 3511-IX и введено в действие с 30 декабря 2024 года.

«Такое тестирование впервые будет проводиться для кандидатов в рамках отбора на должность судьи местного суда», — сообщили в ВККС.

Тестовые вопросы разработаны в соответствии с Программой экзамена и таксономической характеристикой анонимного тестирования по истории украинской государственности для проведения квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые намерены быть переведенными в другой местный суд.

Во время тестирования по истории украинской государственности для кандидата будет сгенерировано 40 вопросов.

Продолжительность тестирования — 40 минут.

Оценка за ответ на один тестовый вопрос: правильный ответ — 1 балл; неправильный ответ, отсутствие ответа, предоставление двух и более ответов на один вопрос — 0 баллов.

Максимально возможный балл за тестирование по истории украинской государственности — 40.

В перечень включено 700 тестовых вопросов.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 29 января ВККС утвердила программу экзамена и таксономическую характеристику анонимного тестирования по истории украинской государственности. В Верховной Раде, однако, к программе тестирования возникли замечания.

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суд судья ВККС

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