ВККС обнародовала перечень вопросов для тестирования по истории украинской государственности

Первыми будут проходить тестирование участники отбора в местные суды, на 40 вопросов необходимо ответить за 40 минут.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что во исполнение требований Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и Положения о порядке проведения квалификационного экзамена и методике оценки кандидатов обнародуется перечень основ тестовых вопросов по истории украинской государственности с ссылками на источники, на основе которых разработаны тестовые вопросы.

Комиссия отмечает, что норму о тестировании по истории украинской государственности как этап квалификационного экзамена при отборе, назначении и переводе на должность судьи внедрено Законом Украины от 9 декабря 2023 года № 3511-IX и введено в действие с 30 декабря 2024 года.

«Такое тестирование впервые будет проводиться для кандидатов в рамках отбора на должность судьи местного суда», — сообщили в ВККС.

Тестовые вопросы разработаны в соответствии с Программой экзамена и таксономической характеристикой анонимного тестирования по истории украинской государственности для проведения квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые намерены быть переведенными в другой местный суд.

Во время тестирования по истории украинской государственности для кандидата будет сгенерировано 40 вопросов.

Продолжительность тестирования — 40 минут.

Оценка за ответ на один тестовый вопрос: правильный ответ — 1 балл; неправильный ответ, отсутствие ответа, предоставление двух и более ответов на один вопрос — 0 баллов.

Максимально возможный балл за тестирование по истории украинской государственности — 40.

В перечень включено 700 тестовых вопросов.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 29 января ВККС утвердила программу экзамена и таксономическую характеристику анонимного тестирования по истории украинской государственности. В Верховной Раде, однако, к программе тестирования возникли замечания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.