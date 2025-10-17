У Тернополі обрали запобіжні заходи 6 військовим, яких підозрюють в катуванні ветеранів війни і розбоях

Шістьох військових, яких підозрюють у катуваннях поранених ветеранів війни і розбоях, взяли під варту без права на заставу.

У Тернополі суд обрав запобіжні заходи військовим, яких підозрюють в катуваннях і розбоях — усі шестеро перебуватимуть під вартою без права на заставу, повідомляє «Суспільне».

Засідання тривали два дні, 16 та 17 жовтня, бо підозрювані просили про заміни державних адвокатів.

«Деяких з них готові були взяти на поруки, однак суд відмовив і залишив їх під вартою», - пише видання.

Раніше «Судово-юридична газета», поліцейські Тернопільської області викрили та затримали групу військовослужбовців, причетних до насильницьких та майнових злочинів. За даними слідства, військові незаконно позбавляли волі людей, катували, били, вимагали гроші та відбирали майно.

Слідство встановило, що нападники вивозили потерпілих за межі міста, застосовували фізичне насильство і вимагали гроші або цінності. Зокрема, у 27-річного жителя Тернополя вони відібрали автомобіль KIA, який поліція згодом знайшла у Київській області.

Одного з потерпілих — військовослужбовця на лікуванні — викрали просто з вулиці, били та погрожували зброєю, вимагаючи 50 тисяч гривень.

Іншого мешканця Тернополя, застосовуючи сльозогінний газ, силоміць заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах.

Ще один злочин зафіксовано на Івано-Франківщині — там у потерпілого викрали авто.

