В Тернополе избрали меры пресечения для 6 военнослужащих, которых подозревают в пытках ветеранов войны и разбоях

Шестерых военнослужащих, которых подозревают в пытках раненых ветеранов войны и разбоях, взяли под стражу без права залога.

Фото: suspilne.media

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Тернополе суд избрал меры пресечения для военнослужащих, которых подозревают в пытках и разбоях — все шестеро будут находиться под стражей без права залога, сообщает «Суспільне».

Заседания длились два дня — 16 и 17 октября, поскольку подозреваемые просили о замене государственных адвокатов.

«Некоторых из них были готовы взять на поруки, однако суд отказал и оставил их под стражей», — пишет издание.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что полицейские Тернопольской области выявили и задержали группу военнослужащих, причастных к насильственным и имущественным преступлениям. По данным следствия, военные незаконно лишали людей свободы, пытали, избивали, вымогали деньги и отбирали имущество.

В ходе спецоперации правоохранители задержали шестерых подозреваемых, еще одному фигуранту объявлено о подозрении.

Следствие установило, что нападавшие вывозили потерпевших за пределы города, применяли физическое насилие и вымогали деньги или ценности. В частности, у 27-летнего жителя Тернополя они отобрали автомобиль KIA, который полиция позже нашла в Киевской области.

Одного из потерпевших — военнослужащего, находившегося на лечении — похитили прямо с улицы, избивали и угрожали оружием, требуя 50 тысяч гривен.

Другого жителя Тернополя, применяя слезоточивый газ, силой затолкали в микроавтобус и вывезли за город. Там его раздели, облили легковоспламеняющейся жидкостью и заставили бежать перед автомобилем. Позже избили и удерживали в течение трех дней в нечеловеческих условиях.

Еще одно преступление зафиксировано в Ивано-Франковской области — там у потерпевшего угнали автомобиль.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.