Обрано голову Слов'янського міськрайонного суду Донецької області
17:53, 12 листопада 2025
Суд очолив Іван Фалін.
Фото: Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Рішенням зборів Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Івана Фаліна обрано головою цього суду. Він обійматиме адміністративну посаду протягом трьох років, починаючи з 12 листопада 2025 року. Про це розповіли у суді.
