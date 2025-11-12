Обрано голову Слов'янського міськрайонного суду Донецької області

Суд очолив Іван Фалін.

Фото: Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рішенням зборів Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Івана Фаліна обрано головою цього суду. Він обійматиме адміністративну посаду протягом трьох років, починаючи з 12 листопада 2025 року. Про це розповіли у суді.

Раніше ми писали, що обрано голову Чутівського райсуду Полтавської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Крім цього, обрали голову Франківського районного суду Львова.