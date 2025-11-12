Избран председатель Славянского горрайонного суда Донецкой области

Суд возглавил Иван Фалин.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Решением собрания Славянского горрайонного суда Донецкой области Иван Фалин избран председателем этого суда. Он будет занимать административную должность в течение трех лет, начиная с 12 ноября 2025 года. Об этом рассказали в суде.

Ранее мы писали, что избран председатель Чутовского райсуда Полтавской области.

Также избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

Кроме того, избрали председателя Франковского районного суда Львова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.