Избран председатель Славянского горрайонного суда Донецкой области
17:53, 12 ноября 2025
Суд возглавил Иван Фалин.
Решением собрания Славянского горрайонного суда Донецкой области Иван Фалин избран председателем этого суда. Он будет занимать административную должность в течение трех лет, начиная с 12 ноября 2025 года. Об этом рассказали в суде.
