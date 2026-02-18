Конституційний Суд України та Рада Європи узгодили кроки реформ на 2026 рік

Рада Європи та Конституційний Суд України узгодили подальші кроки реалізації Проєкту підтримки реформ конституційної юстиції.

В Києві відбулося перше засідання Керівного комітету проєкту Ради Європи «Подальша підтримка реформ конституційної юстиції в Україні», що впроваджується на виконання Плану дій Ради Європи для України на 2023-2026 роки «Стійкість, відновлення та відбудова». Про це розповіли в КСУ.

Захід відкрила заступниця Голови Офісу Ради Європи в Україні Хільде Хауг. У своєму виступі вона наголосила, що конституційне правосуддя в Україні продовжує здійснюватися навіть за надзвичайних обставин, а роль Конституційного Суду України залишається ключовою для забезпечення верховенства права та захисту конституційних цінностей. Хільде Хауг підтвердила незмінну підтримку України з боку Ради Європи та запевнила в готовності й надалі сприяти впровадженню необхідних реформ.

Учасників заходу також привітав виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України Олександр Петришин. Він висловив щиру вдячність Раді Європи за послідовну та принципову підтримку конституційної юстиції в Україні, підкресливши, що в умовах триваючої збройної агресії проти нашої держави, складних безпекових викликів і водночас глибоких інституційних трансформацій така підтримка має стратегічне значення. Олександр Петришин наголосив, що Конституційний Суд України безперервно здійснює свої повноваження щодо захисту прав людини та ключових конституційних цінностей. За його словами, співпраця в межах Проєкту сприятиме поглибленню діалогу з європейською конституційною спільното задля зміцнення інституційної спроможності Конституційного Суду України, захисту демократичних цінностей та верховенства права.

До обговорень також долучилися судді Конституційного Суду України Олег Первомайський та Сергій Різник, працівники Секретаріату та патронатних служб суддів Суду, представники Офісу Ради Європи в Україні.

Робота Керівного комітету була зосереджена на узгодженні організаційних засад подальшої взаємодії сторін та визначенні практичних кроків реалізації Проєкту. Зокрема, учасники обговорили Мандат та Технічне завдання Керівного комітету Проєкту. Такий формат роботи дозволив скоординувати підходи до організації запланованих заходів та їх упровадження.

Керівниця Проєкту Сюзанна Мнацаканян представила ключові аспекти Проєкту та заплановані активності. Під час загального обговорення сторони обмінялися баченням пріоритетів зацікавлених сторін, а також розглянули питання робочого плану Проєкту на 2026 рік.

Засідання завершилося заключними словами судді Конституційного Суду України Олега Первомайського та координатора проєктів Ради Європи Андрія Кавакіна. Вони підсумували результати обговорення, відзначивши конструктивний характер роботи Керівного комітету та важливість чіткої взаємодії між усіма залученими сторонами.

