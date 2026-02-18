Конституционный Суд Украины и Совет Европы согласовали шаги реформ на 2026 год

Совет Европы и Конституционный Суд Украины согласовали дальнейшие шаги реализации Проекта поддержки реформ конституционной юстиции.

В Киеве состоялось первое заседание Руководящего комитета проекта Совета Европы «Дальнейшая поддержка реформ конституционной юстиции в Украине», который внедряется во исполнение Плана действий Совета Европы для Украины на 2023-2026 годы «Устойчивость, восстановление и реконструкция». Об этом рассказали в КСУ.

Мероприятие открыла заместитель председателя Офиса Совета Европы в Украине Хильде Хауг. В своем выступлении она подчеркнула, что конституционное правосудие в Украине продолжает осуществляться даже в чрезвычайных обстоятельствах, а роль Конституционного Суда Украины остается ключевой для обеспечения верховенства права и защиты конституционных ценностей. Хильде Хауг подтвердила неизменную поддержку Украины со стороны Совета Европы и заверила в готовности и в дальнейшем содействовать внедрению необходимых реформ.

Участников мероприятия также приветствовал исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин. Он выразил искреннюю благодарность Совету Европы за последовательную и принципиальную поддержку конституционной юстиции в Украине, подчеркнув, что в условиях продолжающейся вооруженной агрессии против нашего государства, сложных вызовов безопасности и одновременно глубоких институциональных трансформаций такая поддержка имеет стратегическое значение. Александр Петришин подчеркнул, что Конституционный Суд Украины непрерывно осуществляет свои полномочия по защите прав человека и ключевых конституционных ценностей. По его словам, сотрудничество в рамках Проекта будет способствовать углублению диалога с европейским конституционным сообществом для укрепления институциональной способности Конституционного Суда Украины, защиты демократических ценностей и верховенства права.

К обсуждениям также присоединились судьи Конституционного Суда Украины Олег Первомайский и Сергей Ризник, сотрудники Секретариата и патронатных служб судей Суда, представители Офиса Совета Европы в Украине.

Работа Руководящего комитета была сосредоточена на согласовании организационных основ дальнейшего взаимодействия сторон и определении практических шагов реализации Проекта. В частности, участники обсудили мандат и техническое задание Руководящего комитета проекта. Такой формат работы позволил скоординировать подходы к организации запланированных мероприятий и их внедрению.

Руководитель проекта Сюзанна Мнацаканян представила ключевые аспекты проекта и запланированные мероприятия. В ходе общего обсуждения стороны обменялись мнениями о приоритетах заинтересованных сторон, а также рассмотрели вопросы рабочего плана проекта на 2026 год.

Заседание завершилось заключительными словами судьи Конституционного Суда Украины Олега Первомайского и координатора проектов Совета Европы Андрея Кавакина. Они подвели итоги обсуждения, отметив конструктивный характер работы Руководящего комитета и важность четкого взаимодействия между всеми вовлеченными сторонами.

