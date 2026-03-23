Конкурси до СОАС та СААС: призначено тестування знань з історії української державності та когнітивних здібностей

17:24, 23 березня 2026
Тестування знань з історії української державності відбудеться 7 квітня, тестування когнітивних здібностей – 14 квітня.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що 23 березня призначила перший (тестування знань з історії української державності) та другий (тестування когнітивних здібностей) етапи кваліфікаційних іспитів у межах конкурсів, оголошених Комісією 29 жовтня 2025 року, визначено графіки їх складання.

Тестування знань з історії української державності відбудеться 07 квітня 2026 року, тестування когнітивних здібностей – 14 квітня 2026 року.

Графік тестування знань з історії української державності:

Графік тестування когнітивних здібностей:

Кандидати, які беруть участь у конкурсах до Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду, складатимуть ці тестування одночасно.

«До другого етапу кваліфікаційного іспиту – тестування когнітивних здібностей будуть допущені кандидати на посади суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду, які успішно складуть тестування знань з історії української державності

У разі якщо прізвище особи, зазначеної у графіку, змінено, необхідно невідкладно повідомити про це Комісію та надіслати копію документа, що посвідчує відповідну зміну (контактна інформація: тел.: (044) 233-63-85, e-mail: [email protected]).

Тестування знань з історії української державності та тестування когнітивних здібностей проводитимуться у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за адресою: місто Київ, вулиця Генерала Шаповала, 9», - заявили у ВККС.

У Комісії додали, що для реєстрації на вказані етапи кваліфікаційного іспиту необхідно мати при собі паспорт громадянина України (у формі книжечки або картки).

Тестування знань з історії української державності та тестування когнітивних здібностей здійснюватиметься з використанням комп’ютерної техніки.

Кількість завдань для тестування знань з історії української державності обирається в інформаційній системі, що використовується Комісією для цілей іспиту, за принципом випадковості з урахуванням таксономічної характеристики тестування та кількості тестових завдань у кожному розділі (підрозділі) програм іспиту (етапу) та таксономічних характеристик анонімного тестування з історії української державності для проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді в межах конкурсу до Спеціалізованого окружного адміністративного суду, оголошеного рішенням Комісії від 29 жовтня 2025 року № 193/зп-25, та конкурсу до Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду, оголошеного рішенням Комісії від 29 жовтня 2025 року № 194/зп-25.

Тривалість тестування знань з історії української державності – 40 хвилин, тестування когнітивних здібностей – 30 хвилин.

Кількість запитань у тесті на знання історії української державності – 40.

Кількість запитань (завдань) у тесті на  перевірку когнітивних здібностей – 40.

Максимально можливий бал на етапі тестування знань з історії української державності – 40.

Максимально можливий бал на етапі тестування когнітивних здібностей – 60.

Встановлено середній допустимий та прохідний бал:

 тестування знань з історії української державності – 75 відсотків максимально можливого бала, або 30 балів;

тестування когнітивних здібностей – 55 відсотків максимально можливого бала, або 33 бали.

Індивідуальні коди і робочі місця для складання тестування знань з історії української державності та тестування когнітивних здібностей визначаються за принципом випадковості із застосуванням методу сліпого вибору учасником серед надрукованих та розміщених перед ним/нею випадковим чином прихованих варіантів.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Крадіжки, контрабанда і розбої: чому апеляція в Києві залишила злочинців без покарання у справі, яка тягнулася понад 15 років

Суд підтвердив закриття справи через сплив строків давності — попри серію тяжких злочинів.

Комітет розгляне законопроєкт про надання Бюро економічної безпеки права користування закритими каналами зв’язку

Проект закону завершує процес передачі повноважень від ліквідованих підрозділів податкової міліції до БЕБ.

Верховна Рада планує вилучити з КПК норму про публікацію повісток у ЗМІ

Парламент ініціює цифровізацію процедури in absentia, пропонуючи онлайн-публікацію єдиним офіційним джерелом виклику.

Бізнес у Криму і зв’язки з командою Сенниченка: що відомо про Ярославу Максименко, яка претендує на крісло АРМА

Посадовиця з бізнесом в Криму і радниця колишнього голови Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка претендує стати головою АРМА.

ЄСПЛ у справі VASHCHENKO AND TRETYAK v. UKRAINE засудив практику перегляду остаточних рішень українських судів

ЄСПЛ детально пояснив, чому перегляд справ на підставі нової практики є непередбачуваним та незаконним.

