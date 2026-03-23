Конкурси до СОАС та СААС: призначено тестування знань з історії української державності та когнітивних здібностей

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що 23 березня призначила перший (тестування знань з історії української державності) та другий (тестування когнітивних здібностей) етапи кваліфікаційних іспитів у межах конкурсів, оголошених Комісією 29 жовтня 2025 року, визначено графіки їх складання.

Тестування знань з історії української державності відбудеться 07 квітня 2026 року, тестування когнітивних здібностей – 14 квітня 2026 року.

Графік тестування знань з історії української державності:

Графік тестування когнітивних здібностей:

Кандидати, які беруть участь у конкурсах до Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду, складатимуть ці тестування одночасно.

«До другого етапу кваліфікаційного іспиту – тестування когнітивних здібностей будуть допущені кандидати на посади суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду, які успішно складуть тестування знань з історії української державності

У разі якщо прізвище особи, зазначеної у графіку, змінено, необхідно невідкладно повідомити про це Комісію та надіслати копію документа, що посвідчує відповідну зміну (контактна інформація: тел.: (044) 233-63-85, e-mail: [email protected]).

Тестування знань з історії української державності та тестування когнітивних здібностей проводитимуться у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за адресою: місто Київ, вулиця Генерала Шаповала, 9», - заявили у ВККС.

У Комісії додали, що для реєстрації на вказані етапи кваліфікаційного іспиту необхідно мати при собі паспорт громадянина України (у формі книжечки або картки).

Тестування знань з історії української державності та тестування когнітивних здібностей здійснюватиметься з використанням комп’ютерної техніки.

Кількість завдань для тестування знань з історії української державності обирається в інформаційній системі, що використовується Комісією для цілей іспиту, за принципом випадковості з урахуванням таксономічної характеристики тестування та кількості тестових завдань у кожному розділі (підрозділі) програм іспиту (етапу) та таксономічних характеристик анонімного тестування з історії української державності для проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді в межах конкурсу до Спеціалізованого окружного адміністративного суду, оголошеного рішенням Комісії від 29 жовтня 2025 року № 193/зп-25, та конкурсу до Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду, оголошеного рішенням Комісії від 29 жовтня 2025 року № 194/зп-25.

Тривалість тестування знань з історії української державності – 40 хвилин, тестування когнітивних здібностей – 30 хвилин.

Кількість запитань у тесті на знання історії української державності – 40.

Кількість запитань (завдань) у тесті на перевірку когнітивних здібностей – 40.

Максимально можливий бал на етапі тестування знань з історії української державності – 40.

Максимально можливий бал на етапі тестування когнітивних здібностей – 60.

Встановлено середній допустимий та прохідний бал:

тестування знань з історії української державності – 75 відсотків максимально можливого бала, або 30 балів;

тестування когнітивних здібностей – 55 відсотків максимально можливого бала, або 33 бали.

Індивідуальні коди і робочі місця для складання тестування знань з історії української державності та тестування когнітивних здібностей визначаються за принципом випадковості із застосуванням методу сліпого вибору учасником серед надрукованих та розміщених перед ним/нею випадковим чином прихованих варіантів.

