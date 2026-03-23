Конкурсы в СОАС и СААС: назначено тестирование знаний по истории украинской государственности и когнитивных способностей

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что 23 марта назначила первый (тестирование знаний по истории украинской государственности) и второй (тестирование когнитивных способностей) этапы квалификационных экзаменов в рамках конкурсов, объявленных Комиссией 29 октября 2025 года, а также утвердила графики их проведения.

Тестирование знаний по истории украинской государственности состоится 7 апреля 2026 года, тестирование когнитивных способностей — 14 апреля 2026 года.

График тестирования знаний по истории украинской государственности:

График тестирования когнитивных способностей:

Кандидаты, участвующие в конкурсах в Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд, будут сдавать эти тестирования одновременно.

«Ко второму этапу квалификационного экзамена — тестированию когнитивных способностей — будут допущены кандидаты на должности судей Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда, которые успешно сдадут тестирование знаний по истории украинской государственности.

В случае если фамилия лица, указанная в графике, изменена, необходимо незамедлительно сообщить об этом Комиссии и направить копию документа, подтверждающего соответствующее изменение (контактная информация: тел.: (044) 233-63-85, e-mail: [email protected]).

Тестирование знаний по истории украинской государственности и тестирование когнитивных способностей будут проводиться в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины по адресу: город Киев, улица Генерала Шаповала, 9», — заявили в ВККС.

В Комиссии добавили, что для регистрации на указанные этапы квалификационного экзамена необходимо иметь при себе паспорт гражданина Украины (в форме книжечки или карты).

Тестирование знаний по истории украинской государственности и тестирование когнитивных способностей будет проводиться с использованием компьютерной техники.

Количество заданий для тестирования знаний по истории украинской государственности определяется в информационной системе, используемой Комиссией, по принципу случайности с учетом таксономической характеристики тестирования и количества заданий в каждом разделе (подразделе) программы экзамена.

Продолжительность тестирования знаний по истории украинской государственности — 40 минут, тестирования когнитивных способностей — 30 минут.

Количество вопросов в тесте по истории украинской государственности — 40.

Количество вопросов (заданий) в тесте на проверку когнитивных способностей — 40.

Максимально возможный балл на этапе тестирования знаний по истории украинской государственности — 40.

Максимально возможный балл на этапе тестирования когнитивных способностей — 60.

Установлены средний допустимый и проходной баллы:

тестирование знаний по истории украинской государственности — 75% от максимально возможного балла, или 30 баллов;

тестирование когнитивных способностей — 55% от максимально возможного балла, или 33 балла.

Индивидуальные коды и рабочие места для прохождения тестирования определяются по принципу случайности с применением метода слепого выбора участником среди напечатанных и размещенных перед ним/ней случайным образом скрытых вариантов.

