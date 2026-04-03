Суддю Аллу Гришковець обрали головою Овруцького районного суду Житомирської області
19:30, 3 квітня 2026
В Овруцькому районному суді обрали голову.
фото: Овруцький районний суд Житомирської області
В Овруцькому районному суді Житомирської області відбулися збори суддів, під час яких вирішувалося питання обрання голови суду. Про це повідомили у суді.
За результатами таємного голосування новою головою суду обрано суддю Аллу Гришковець.
