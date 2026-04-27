ВРП не змінила думку щодо звільнення судді Наталії Чебан, яка не повернулася з Норвегії

ВРП не змінила думку щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Наталії Чебан, яка перебуває у Норвегії.

Вища рада правосуддя залишила без змін рішення Другої дисциплінарної палати про притягнення до відповідальності судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Наталії Чебан.

Як зазначається у рішенні, дисциплінарна палата ще 14 січня 2026 року застосувала до неї відповідне стягнення. Було прийнято рішення про застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади.

За результатами розгляду ВРП не знайшла підстав для його скасування.

За даними ради, Наталія Чебан була вперше призначена суддею у 2012 році строком на п’ять років. Після перерви у здійсненні правосуддя у 2017–2021 роках її повторно призначили на посаду указом Президента 29 листопада 2021 року. Водночас, як встановлено, після повернення вона фактично не приступила до розгляду справ.

З грудня 2021 року суддя оформлювала відпустки — спочатку оплачувані та за невикористані дні, а згодом без збереження заробітної плати. У 2024 та 2025 роках збори суддів двічі рекомендували їй повернутися до виконання обов’язків, однак після завершення чергової відпустки у травні 2025 року вона на роботу не вийшла.

Керівництво суду двічі відмовило у продовженні відпустки та вимагало негайно приступити до виконання обов’язків, однак суддя не з’явилася.

У поясненнях Чебан зазначила, що після початку повномасштабної війни виїхала з дитиною до Норвегії, де отримала тимчасовий колективний захист. За її словами, умови цієї програми не дозволяють повернення в Україну до завершення воєнного стану.

У ВРП також звернули увагу, що через тривалу відсутність судді виникли проблеми з розглядом справ. Зокрема, у травні 2025 року на неї автоматично розподілили 39 справ, які згодом довелося передавати іншим суддям. Крім того, з травня по липень 2025 року було складено 48 актів про її відсутність на робочому місці.

З 16 травня 2025 року суддю виключили з автоматизованого розподілу справ до усунення причин відсутності.

Рішення Вищої ради правосуддя може бути оскаржене у порядку, передбаченому законом.

