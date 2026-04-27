  1. Суд инфо
  2. / В Украине

ВСП не изменил мнение относительно увольнения судьи Натальи Чебан, которая не вернулась из Норвегии

12:36, 27 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВСП не изменил мнение относительно привлечения к дисциплинарной ответственности судьи Натальи Чебан, которая находится в Норвегии.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия оставил без изменений решение Второй дисциплинарной палаты о привлечении к ответственности судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Натальи Чебан.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отмечается в решении, дисциплинарная палата еще 14 января 2026 года применила к ней соответствующее взыскание. Было принято решение о применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности.

По результатам рассмотрения ВСП не нашла оснований для его отмены.

По данным совета, Наталья Чебан впервые была назначена судьей в 2012 году сроком на пять лет. После перерыва в осуществлении правосудия в 2017–2021 годах ее повторно назначили на должность указом Президента 29 ноября 2021 года. В то же время, как установлено, после возвращения она фактически не приступила к рассмотрению дел.

С декабря 2021 года судья оформляла отпуска — сначала оплачиваемые и за неиспользованные дни, а затем без сохранения заработной платы. В 2024 и 2025 годах собрания судей дважды рекомендовали ей вернуться к выполнению обязанностей, однако после завершения очередного отпуска в мае 2025 года она на работу не вышла.

Руководство суда дважды отказало в продлении отпуска и требовало немедленно приступить к выполнению обязанностей, однако судья не появилась.

В объяснениях Чебан указала, что после начала полномасштабной войны выехала с ребенком в Норвегию, где получила временную коллективную защиту. По ее словам, условия этой программы не позволяют возвращение в Украину до завершения военного положения.

В ВСП также обратили внимание, что из-за длительного отсутствия судьи возникли проблемы с рассмотрением дел. В частности, в мае 2025 года на нее автоматически распределили 39 дел, которые впоследствии пришлось передавать другим судьям. Кроме того, с мая по июль 2025 года было составлено 48 актов о ее отсутствии на рабочем месте.

С 16 мая 2025 года судью исключили из автоматизированного распределения дел до устранения причин отсутствия.

Решение Высшего совета правосудия может быть обжаловано в порядке, предусмотренном законом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья дисциплинарное дело Одесса увольнение война ВСП военное положение Норвегия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Комитет Рады собирается для рассмотрения законопроекта о возобновлении конкурсов на государственную службу

Конкурсы на государственную службу будут возобновлять согласно установленному графику.

ВС разъяснил, когда хозяйственный суд может отменять аресты по делам о банкротстве

Хозяйственный суд может отменять обременения, наложенные судами других юрисдикций, если они направлены на защиту частных интересов третьих лиц.

Арбитраж и право на справедливый суд: позиция ЕСПЛ

ЕСПЧ подтвердил, что отказ от права на обращение в суд допустим, если он является чётким и добровольным.

Верховный Суд объяснил, когда истец платит за адвоката ответчика

ВС разъяснил, что оставление иска без рассмотрения может обернуться компенсацией расходов, если действия истца были необоснованными.

ВСП поддержал отчет ГСА о деятельности администрации за 2025 год и признал работу учреждения удовлетворительной

ГСА отчиталась перед ВСП о своей деятельности за 2025 год: сколько сэкономили и сколько недополучили.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]