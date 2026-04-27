ВСП не изменил мнение относительно увольнения судьи Натальи Чебан, которая не вернулась из Норвегии

ВСП не изменил мнение относительно привлечения к дисциплинарной ответственности судьи Натальи Чебан, которая находится в Норвегии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия оставил без изменений решение Второй дисциплинарной палаты о привлечении к ответственности судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Натальи Чебан.

Как отмечается в решении, дисциплинарная палата еще 14 января 2026 года применила к ней соответствующее взыскание. Было принято решение о применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности.

По результатам рассмотрения ВСП не нашла оснований для его отмены.

По данным совета, Наталья Чебан впервые была назначена судьей в 2012 году сроком на пять лет. После перерыва в осуществлении правосудия в 2017–2021 годах ее повторно назначили на должность указом Президента 29 ноября 2021 года. В то же время, как установлено, после возвращения она фактически не приступила к рассмотрению дел.

С декабря 2021 года судья оформляла отпуска — сначала оплачиваемые и за неиспользованные дни, а затем без сохранения заработной платы. В 2024 и 2025 годах собрания судей дважды рекомендовали ей вернуться к выполнению обязанностей, однако после завершения очередного отпуска в мае 2025 года она на работу не вышла.

Руководство суда дважды отказало в продлении отпуска и требовало немедленно приступить к выполнению обязанностей, однако судья не появилась.

В объяснениях Чебан указала, что после начала полномасштабной войны выехала с ребенком в Норвегию, где получила временную коллективную защиту. По ее словам, условия этой программы не позволяют возвращение в Украину до завершения военного положения.

В ВСП также обратили внимание, что из-за длительного отсутствия судьи возникли проблемы с рассмотрением дел. В частности, в мае 2025 года на нее автоматически распределили 39 дел, которые впоследствии пришлось передавать другим судьям. Кроме того, с мая по июль 2025 года было составлено 48 актов о ее отсутствии на рабочем месте.

С 16 мая 2025 года судью исключили из автоматизированного распределения дел до устранения причин отсутствия.

Решение Высшего совета правосудия может быть обжаловано в порядке, предусмотренном законом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.