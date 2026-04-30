  1. Суд інфо

Конкурс до Київського апеляційного суду: ВККС оголосила результати для трьох кандидатів

18:41, 30 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Двоє претендентів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, щодо одного кандидата розгляд відклали.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів у Київському апеляційному суді.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Гришин Геннадій Анатолійович - 690,4 бала (підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Кулик Сергій Вікторович - відкладено розгляд питання;

Теміров Черкас Мукаілович - 710,77 (підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді).

Як відомо, 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 39 кандидатами: 16 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 13 кандидатів – не підтвердили, з 10 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі. Припинили участь у конкурсі 2 кандидати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]