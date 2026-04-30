Конкурс до Київського апеляційного суду: ВККС оголосила результати для трьох кандидатів

Двоє претендентів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, щодо одного кандидата розгляд відклали.

Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів у Київському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Гришин Геннадій Анатолійович - 690,4 бала (підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Кулик Сергій Вікторович - відкладено розгляд питання;

Теміров Черкас Мукаілович - 710,77 (підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді).

Як відомо, 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 39 кандидатами: 16 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 13 кандидатів – не підтвердили, з 10 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі. Припинили участь у конкурсі 2 кандидати.

