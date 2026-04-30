Конкурс в Киевский апелляционный суд: ВККС объявила результаты для трех кандидатов

Двое претендентов подтвердили способность осуществлять правосудие, по одному кандидату рассмотрение отложили.

Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегии провела собеседования и определила результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Киевском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:

Гришин Геннадий Анатольевич — 690,4 балла (подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Кулик Сергей Викторович — отложено рассмотрение вопроса;

Темиров Черкас Мукаилович — 710,77 (подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде).

Как известно, 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 39 кандидатами: 16 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 13 кандидатов — не подтвердили, с 10 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе. Прекратили участие в конкурсе 2 кандидата.

