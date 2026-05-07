Петра Кравченка обрали головою Тарутинського районного суду Одеської області

Збори суддів Тарутинського районного суду Одеської області обрали головою суду Петра Кравченка.

фото: Тарутинський райсуд Одеської області

7 травня збори суддів Тарутинського районного суду Одеської області обрали нового голову суду.

За результатами таємного голосування на посаду голови суду більшістю голосів призначили Петра Кравченка.

До виконання адміністративних повноважень він приступить 8 травня 2026 року. Термін повноважень становитиме три роки.

