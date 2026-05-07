Петра Кравченко избрали председателем Тарутинского районного суда Одесской области

Собрание судей Тарутинского районного суда Одесской области избрано председателем суда Петра Кравченко.

7 мая собрание судей Тарутинского районного суда Одесской области избрало нового председателя суда.

По результатам тайного голосования на должность председателя суда большинством голосов был назначен Петр Кравченко.

К исполнению административных полномочий он приступит 8 мая 2026 года. Срок полномочий будет три года.

