  Суд инфо

Петра Кравченко избрали председателем Тарутинского районного суда Одесской области

21:22, 7 мая 2026
Собрание судей Тарутинского районного суда Одесской области избрано председателем суда Петра Кравченко.
7 мая собрание судей Тарутинского районного суда Одесской области избрало нового председателя суда.

По результатам тайного голосования на должность председателя суда большинством голосов был назначен Петр Кравченко.

К исполнению административных полномочий он приступит 8 мая 2026 года. Срок полномочий будет три года.

суд судья

