Конкурс до Львівського апеляційного суду — ВККС визначила резельтати ще двох кандидатів

19:52, 7 травня 2026
Один кандидат підтвердив відповідність: ВККС продовжує добір суддів до Львівського апеляційного суду.
Фото: ВККС
Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання двох кандидатів на посади суддів у Львівському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання:

Стельмащук Петро Ярославович - 695,37 бала (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Саламаха Надія Володимирівна - відкладено на 4 червня 2026 року.

Відомо, що 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 36 кандидатами: 21 кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 6 – не підтвердили, з 9 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

