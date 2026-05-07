Конкурс во Львовский апелляционный суд — ВККС определила результаты еще двух кандидатов

19:52, 7 мая 2026
Один кандидат подтвердил соответствие: ВККС продолжает отбор судей во Львовский апелляционный суд.
Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегии провела собеседования и определила результаты квалификационного оценивания двух кандидатов на должности судей во Львовском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания:

Стельмащук Петр Ярославович — 695,37 балла (внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Саламаха Надежда Владимировна — отложено на 4 июня 2026 года.

Известно, что 55 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 28 вакантных должностей судей во Львовском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 36 кандидатами: 21 кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 6 — не подтвердили, с 9 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

