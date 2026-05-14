  1. Суд інфо

ВРП звільнила п’ятьох суддів у відставку – хто подав заяви

11:12, 14 травня 2026
Вища рада правосуддя 14 травня розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Князькова Валерія Володимировича – з посади судді Господарського суду міста Києва;

Палінчака Олександра Миколайовича – з посади судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області;

Ємчука Віктора Едуардовича – з посади судді Рахівського районного суду Закарпатської області;

Губенко Надію Михайлівну – з посади судді Верховного Суду;

Кулик Вікторію Борисівну – з посади судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя.

Додамо, що Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя протягом січня – квітня ухвалили 36 рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Також упродовж січня-квітня 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення 59 суддів. Більшість із них залишили посади через відставку або за власним бажанням.

Водночас, протягом цього часу ВРП ухвалила рішення про внесення Президентові України подання про призначення 62 кандидатів на посади суддів.

Найбільше кандидатів рекомендовано до апеляційних загальних судів.

Президент Володимир Зеленський з початку 2026 року підтримав подання ВРП про призначення 36 суддів до апеляційних та місцевих судів.

Зауважимо, що одним із головних викликів у судовій системі залишається кадровий дефіцит. У ВРП зазначають, що кількість суддів, які звільняються, суттєво перевищує кількість призначених. Так, у 2025 році Президентом України видано 87 указів про призначення 143 суддів, у 2026 році — 28 указів про призначення 36 суддів (станом на 1 травня). Водночас за цей період звільнено 285 суддів.

У результаті кількість вибулих суддів суттєво перевищує кількість новопризначених, що формує кадровий дефіцит.

Це безпосередньо впливає на роботу судів — зростає навантаження на чинних суддів, що може призводити до уповільнення розгляду справ та додаткового навантаження на систему правосуддя в цілому.

