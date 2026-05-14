ВСП уволил пять судей в отставку – кто подал заявления

11:12, 14 мая 2026
Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.
Высший совет правосудия 14 мая рассмотрел материалы относительно увольнения судей с должностей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Князькова Валерия Владимировича – с должности судьи Хозяйственного суда города Киева;

Палинчака Александра Николаевича – с должности судьи Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области;

Емчука Виктора Эдуардовича – с должности судьи Раховского районного суда Закарпатской области;

Губенко Надежду Михайловну – с должности судьи Верховного Суда;

Кулик Викторию Борисовну – с должности судьи Коммунарского районного суда города Запорожья.

Добавим, что Дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия в течение января – апреля приняли 36 решений о привлечении судей к дисциплинарной ответственности.

Также в течение января-апреля 2026 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 59 судей. Большинство из них оставили должности из-за отставки или по собственному желанию.

В то же время, в течение этого времени ВСП принял решение о внесении Президенту Украины представления о назначении 62 кандидатов на должности судей.

Больше всего кандидатов рекомендовано в апелляционные общие суды.

Президент Украины Владимир Зеленский с начала 2026 года поддержал представление ВСП о назначении 36 судей в апелляционные и местные суды.

Отметим, что одним из главных вызовов в судебной системе остается кадровый дефицит. В ВСП отмечают, что количество судей, увольняющихся с должностей, существенно превышает количество назначенных. Так, в 2025 году Президентом Украины было издано 87 указов о назначении 143 судей, в 2026 году — 28 указов о назначении 36 судей (по состоянию на 1 мая). В то же время за этот период было уволено 285 судей.

В результате количество выбывших судей существенно превышает количество новоназначенных, что формирует кадровый дефицит.

Это напрямую влияет на работу судов — возрастает нагрузка на действующих судей, что может приводить к замедлению рассмотрения дел и дополнительной нагрузке на систему правосудия в целом.

