900 справ на рік і до 5 тисяч у пікових випадках: Рахункова палата почала аудит судового навантаження

Аудит Рахункової палати має встановити, чому в Україні різко зросло навантаження на судову систему та накопичилися сотні тисяч нерозглянутих справ.

Ефективне функціонування судової системи є однією з ключових умов забезпечення верховенства права та належного захисту інтересів держави і громадян.

У межах контрольних заходів та секторного аналізу Рахункова палата України встановила, що останніми роками в Україні суттєво зросла кількість судових справ, а відповідно — і навантаження на судову систему.

Зокрема, у 2024 році один суддя в середньому розглядав понад 900 справ на рік, а в окремих випадках — до 5 тисяч. Водночас кількість нерозглянутих судових справ перевищила 904 тисячі. Значну частину з них становлять спори з органами державної влади.

Для дослідження причин цієї ситуації Рахункова палата розпочала аудит відповідності на тему «Накопичення нерозглянутих справ у судах».

У межах перевірки аудитори аналізуватимуть діяльність органів державної влади щодо самопредставництва та представництва в судах, зокрема оцінюватимуть чинники, що впливають на накопичення нерозглянутих справ, а також пов’язані з цим витрати.

Також буде перевірено відповідність діяльності органів державної влади вимогам законодавства у частині представництва в судових процесах.

До проведення аудиту залучені державні аудитори Департаменту контролю у сфері оборони, безпеки, судочинства, правоохоронної діяльності та юстиції. Відповідальним за його проведення визначено члена Рахункової палати Кирила Клименка.

Розгляд звіту за результатами аудиту заплановано на засіданні Рахункової палати 27 жовтня 2026 року.

