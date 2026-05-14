  1. Суд інфо
  2. / В Україні

900 справ на рік і до 5 тисяч у пікових випадках: Рахункова палата почала аудит судового навантаження

14:47, 14 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Аудит Рахункової палати має встановити, чому в Україні різко зросло навантаження на судову систему та накопичилися сотні тисяч нерозглянутих справ.
900 справ на рік і до 5 тисяч у пікових випадках: Рахункова палата почала аудит судового навантаження
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2024 році один суддя в середньому розглядав понад 900 справ, а в окремих випадках — до 5 тисяч. Аудит має з’ясувати причини зростання навантаження та накопичення справ у судах. Про це повідомила пресслужба Рахункової палати.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Ефективне функціонування судової системи є однією з ключових умов забезпечення верховенства права та належного захисту інтересів держави і громадян.

У межах контрольних заходів та секторного аналізу Рахункова палата України встановила, що останніми роками в Україні суттєво зросла кількість судових справ, а відповідно — і навантаження на судову систему.

Зокрема, у 2024 році один суддя в середньому розглядав понад 900 справ на рік, а в окремих випадках — до 5 тисяч. Водночас кількість нерозглянутих судових справ перевищила 904 тисячі. Значну частину з них становлять спори з органами державної влади.

Для дослідження причин цієї ситуації Рахункова палата розпочала аудит відповідності на тему «Накопичення нерозглянутих справ у судах».

У межах перевірки аудитори аналізуватимуть діяльність органів державної влади щодо самопредставництва та представництва в судах, зокрема оцінюватимуть чинники, що впливають на накопичення нерозглянутих справ, а також пов’язані з цим витрати.

Також буде перевірено відповідність діяльності органів державної влади вимогам законодавства у частині представництва в судових процесах.

До проведення аудиту залучені державні аудитори Департаменту контролю у сфері оборони, безпеки, судочинства, правоохоронної діяльності та юстиції. Відповідальним за його проведення визначено члена Рахункової палати Кирила Клименка.

Розгляд звіту за результатами аудиту заплановано на засіданні Рахункової палати 27 жовтня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя Рахункова палата

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Держава буде платити пеню за кожен день затримки виплат військовим

Новий законопроєкт пропонує запровадження пені за кожен день затримки виплат військовим та автоматизацію всіх соціальних гарантій без вимагання довідок.

Ротації військовослужбовців стануть законом, а не привілеєм

Реформа мобілізації пропонує зміну підходу до проходження служби, де право на ротацію стає законодавчою гарантією з чітким математичним розрахунком 1 до 3.

ВРП повертається до розгляду справи щодо суддів Київського апеляційного суду Таміли Писаної та Костянтина Приходька

ВРП поновила строки на оскарження рішення дисциплінарної палати щодо двох суддів Київського апеляційного суду.

Бізнес на мобілізації: огляд корупційних схем ТЦК та ВЛК у судовій практиці

Чи здатна цифровізація процесів мобілізації побороти корупцію, якщо система залишає лазівки для компромісів.

ВРП ухвалила рішення про звільнення судді Володимира Байталюка попри його лікарняний

ВРП ухвалила рішення про звільнення судді Володимира Байталюка, попри клопотання про відкладення розгляду.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]