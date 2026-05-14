900 дел в год и до 5 тысяч в пиковые периоды: Счетная палата начала аудит судебной нагрузки

Аудит Счетной палаты должен выяснить, почему в Украине резко возросла нагрузка на судебную систему и накопились сотни тысяч нерассмотренных дел.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2024 году один судья в среднем рассматривал более 900 дел, а в отдельных случаях — до 5 тысяч. Аудит должен выяснить причины роста нагрузки и накопления дел в судах. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

Эффективное функционирование судебной системы является одним из ключевых условий обеспечения верховенства права и надлежащей защиты интересов государства и граждан.

В рамках контрольных мероприятий и секторального анализа Счетная палата Украины установила, что в последние годы в Украине существенно возросло количество судебных дел, а соответственно — и нагрузка на судебную систему.

В частности, в 2024 году один судья в среднем рассматривал более 900 дел в год, а в отдельных случаях — до 5 тысяч. В то же время количество нерассмотренных судебных дел превысило 904 тысячи. Значительную часть из них составляют споры с органами государственной власти.

Для изучения причин этой ситуации Счетная палата начала аудит соответствия на тему «Накопление нерассмотренных дел в судах».

В рамках проверки аудиторы будут анализировать деятельность органов государственной власти в части самопредставительства и представительства в судах, в частности будут оценивать факторы, влияющие на накопление нерассмотренных дел, а также связанные с этим расходы.

Также будет проверено соответствие деятельности органов государственной власти требованиям законодательства в части представительства в судебных процессах.

К проведению аудита привлечены государственные аудиторы Департамента контроля в сфере обороны, безопасности, судопроизводства, правоохранительной деятельности и юстиции. Ответственным за его проведение назначен член Счетной палаты Кирилл Клименко.

Рассмотрение отчета по результатам аудита запланировано на заседании Счетной палаты 27 октября 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.