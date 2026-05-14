  1. Суд инфо
  2. / В Украине

900 дел в год и до 5 тысяч в пиковые периоды: Счетная палата начала аудит судебной нагрузки

14:47, 14 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Аудит Счетной палаты должен выяснить, почему в Украине резко возросла нагрузка на судебную систему и накопились сотни тысяч нерассмотренных дел.
900 дел в год и до 5 тысяч в пиковые периоды: Счетная палата начала аудит судебной нагрузки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2024 году один судья в среднем рассматривал более 900 дел, а в отдельных случаях — до 5 тысяч. Аудит должен выяснить причины роста нагрузки и накопления дел в судах. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Эффективное функционирование судебной системы является одним из ключевых условий обеспечения верховенства права и надлежащей защиты интересов государства и граждан.

В рамках контрольных мероприятий и секторального анализа Счетная палата Украины установила, что в последние годы в Украине существенно возросло количество судебных дел, а соответственно — и нагрузка на судебную систему.

В частности, в 2024 году один судья в среднем рассматривал более 900 дел в год, а в отдельных случаях — до 5 тысяч. В то же время количество нерассмотренных судебных дел превысило 904 тысячи. Значительную часть из них составляют споры с органами государственной власти.

Для изучения причин этой ситуации Счетная палата начала аудит соответствия на тему «Накопление нерассмотренных дел в судах».

В рамках проверки аудиторы будут анализировать деятельность органов государственной власти в части самопредставительства и представительства в судах, в частности будут оценивать факторы, влияющие на накопление нерассмотренных дел, а также связанные с этим расходы.

Также будет проверено соответствие деятельности органов государственной власти требованиям законодательства в части представительства в судебных процессах.

К проведению аудита привлечены государственные аудиторы Департамента контроля в сфере обороны, безопасности, судопроизводства, правоохранительной деятельности и юстиции. Ответственным за его проведение назначен член Счетной палаты Кирилл Клименко.

Рассмотрение отчета по результатам аудита запланировано на заседании Счетной палаты 27 октября 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья Счетная палата

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Государство будет платить пеню за каждый день задержки выплат военным

Новый законопроект предлагает введение пени за каждый день задержки выплат военнослужащим и автоматизацию всех социальных гарантий без требования справок.

Ротации военнослужащих станут законом, а не привилегией

Реформа мобилизации предлагает изменение подхода к прохождению службы, где право на ротацию становится законодательной гарантией с четким математическим расчетом 1 к 3.

ВСП возвращается к рассмотрению дела в отношении судей Киевского апелляционного суда Тамилы Писаной и Константина Приходько

ВСП возобновил сроки на обжалование решения дисциплинарной палаты в отношении двух судей Киевского апелляционного суда.

Бизнес на мобилизации: обзор коррупционных схем ТЦК и ВВК в судебной практике

Способна ли цифровизация процессов мобилизации побороть коррупцию, если система оставляет лазейки для компромиссов.

ВСП принял решение об увольнении судьи Владимира Байталюка, несмотря на его больничный

ВСП принял решение об увольнении судьи Байталюка, несмотря на ходатайство об отложении рассмотрения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]