Суддю Наталію Теремецьку обрали головою Славутицького міського суду Київської області

Наталію Теремецьку обрано головою Славутицького міського суду Київської області шляхом таємного голосування.

У Славутицькому міському суді Київської області обрали нового голову суду. Відповідне рішення ухвалили 13 травня під час зборів суддів, повідомили у суді.

Як повідомили у суді, шляхом таємного голосування головою Славутицького міського суду з 14 травня 2026 року обрано суддю Наталію Теремецьку.

