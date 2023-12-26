У Хмельницькій області чоловік проломив череп односельцю під час словесного конфлікту: як його покарали

Сторона захисту просилаперекваліфікувати дії обвинуваченого з умисного на необережне тяжке тілесне ушкодження.

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок Летичівського районного суду, яким 34-річного чоловіка визнано винуватим у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження та призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Зазначається, що 4 серпня 2021 року у с. Волосівці Хмельницького району біля продуктового магазину між обвинуваченим та подружжям місцевих виникла словесна суперечка. Задля її припинення у перепалку втрутився інший односелець. На його зауваження обвинувачений відреагував ударом кулака в обличчя, від якого 45-річний чоловік упав на дорогу. Коли піднявся, молодик ударив ще раз. Той знову втратив рівновагу й упав головою на кам’яне покриття.

Медики діагностували у потерпілого множинні переломи кісток черепа – тяжкі тілесні ушкодження, що небезпечні для життя в момент заподіяння.

Летичівський районний суд визнав обвинуваченого за частиною 1 статті 121 КК України винним в інкримінованому злочині та покарав п’ятьма з половиною роками ув’язнення.

Його захисник оскаржив вирок до апеляційного суду: просив перекваліфікувати дії підзахисного з умисного на необережне тяжке тілесне ушкодження (ст. 128 КК України) та визначити покарання, не пов`язане із позбавленням волі.

Серед іншого, адвокат звернув увагу на те, що тяжке тілесне ушкодження не було безпосереднім наслідком удару обвинуваченого, оскільки потерпілий отримав його у результаті падіння, ударившись головою об тверде покриття.

На думку ХАС, твердження захисника спростовуються матеріалами кримінального провадження й дослідженими судом доказами: показаннями самого обвинуваченого, потерпілого, кількох свідків, у тому числі очевидців злочину, протоколами слідчих дій, висновками експертів та іншими.

«Таким чином, суд першої інстанції дійшов висновку, що сукупність всіх встановлених в процесі розгляду обставин вчинення кримінального правопорушення, спосіб, кількість, характер і локалізація поранень, причини припинення злочинних дій, поведінка обвинуваченого і потерпілого, що передувала події, вказують про цілеспрямовані, обдумані і умисні дії обвинуваченого, спрямовані на спричинення тілесних ушкоджень потерпілому та внаслідок вказаних злочинних дій обвинувачений умисно спричинив потерпілому в тому числі і тяжкі тілесні ушкодження», – погодилася з висновком місцевого суду колегія суддів апеляційного.

Апеляційний суд вважає, що обвинувачений діяв із невизначеним умислом й незалежно від того, чи є він прямим або непрямим, має нести відповідальність за фактично заподіяну шкоду, тобто за умисне тяжке тілесне ушкодження. При цьому ХАС констатував, що підстав для звільнення його від відбування призначеного покарання, немає.

«Усупереч аргументам захисника, застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням за вчинення тяжкого злочину має мати для цього вагомі та достатні підстави, які в даному кримінальному провадженні відсутні», – констатував апеляційний суд.

З повним текстом ухвали апеляційного суду у справі №678/205/22 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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