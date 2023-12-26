У відставку та за власним бажанням звільнилися ще шість суддів

В Україні судді продовжують звільнятися зі своїх посад.

У вівторок, 26 грудня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Кривошея Анатолія Івановича – з посади судді Вінницького апеляційного суду;

Мірошниченко Любов Євгенівну – з посади судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (відряджену до Соснівського районного суду міста Черкаси);

Бунду Анну Олександрівну – з посади судді Бродівського районного суду Львівської області.

Також ВРП вирішила звільнити трьох суддів за власним бажанням, а саме:

Ляха Михайла Юрійовича – з посади судді Київського районного суду міста Харкова;

Горобця Віталія Олександровича – з посади судді Краснодонського міськрайонного суду Луганської області;

Хараджу Ольгу Олександрівну – з посади судді Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області.

Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя звільнила п’ятьох суддів у відставку.

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