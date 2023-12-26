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Як зміниться перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову, - законопроект про посилення мобілізації

У кого залишиться право на відстрочку, а у кого – ні.

Військовозобов’язані повинні зареєструвати Електронний кабінет, куди прийде повістка, а поліцейські зможуть перевірити цю реєстрацію

Повістку зможуть відправити до Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, а поліцейські та працівники ТЦК перевірятимуть реєстрацію у такому кабінеті.

Шевченківський райсуд Києва просить делегувати права доступу до Реєстру судових рішень помічникам суддів

Також у зв'язку з наділенням помічників суддів або осіб, які їх заміщують додатковими повноваженнями слід передбачити покладення на них відповідальності за нерозповсюдження інформації, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням таких функцій та передачі автентифікатора на повний доступ до судових рішень третім особам, - зазначили у Шевченківському райсуді Києва.

  1. Суд інфо

У відставку та за власним бажанням звільнилися ще шість суддів

17:07, 26 грудня 2023
В Україні судді продовжують звільнятися зі своїх посад.
У відставку та за власним бажанням звільнилися ще шість суддів
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У вівторок, 26 грудня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Кривошея Анатолія Івановича – з посади судді Вінницького апеляційного суду;

Мірошниченко Любов Євгенівну – з посади судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (відряджену до Соснівського районного суду міста Черкаси);

Бунду Анну Олександрівну – з посади судді Бродівського районного суду Львівської області.

Також ВРП вирішила звільнити трьох суддів за власним бажанням, а саме:

Ляха Михайла Юрійовича – з посади судді Київського районного суду міста Харкова;

Горобця Віталія Олександровича – з посади судді Краснодонського міськрайонного суду Луганської області;

Хараджу Ольгу Олександрівну – з посади судді Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області.

Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя звільнила п’ятьох суддів у відставку.

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