Вища рада правосуддя звільнила п’ятьох суддів у відставку

ВРП вирішила звільнити 5 суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

У четвер, 21 грудня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

ВРП вирішила звільнити 5 суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Ковальову Тетяну Георгіївну – з посади судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області;

Косцову Ірину Петрівну – з посади судді П’ятого апеляційного адміністративного суду.

Зуєву Ларису Євгеніївну – з посади судді Одеського апеляційного адміністративного суду (відряджена до П’ятого апеляційного адміністративного суду);

Іваненко Юлію Геннадіївну – з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

Слоквенка Геннадія Петровича – з посади судді Дніпровського апеляційного суду.

Раніше ВРП продовжила строк тимчасового відсторонення судді Кропивницького апеляційного суду.

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