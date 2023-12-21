Высший совет правосудия уволил пятерых судей в отставку

ВСП решила уволить 5 судей в связи с подачей заявлений об отставке.

В четверг, 21 декабря, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

ВСП решила уволить 5 судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Ковалеву Татьяну Георгиевну – с должности судьи Нежинского горрайонного суда Черниговской области;

Косцову Ирину Петровну – с должности судьи Пятого апелляционного административного суда.

Зуеву Ларису Евгеньевну – с должности судьи Одесского апелляционного административного суда (командирована в Пятый апелляционный административный суд);

Иваненко Юлию Геннадиевну – с должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел;

Слоквенка Геннадия Петровича – с должности судьи Днепровского апелляционного суда.

Ранее ВСП продлил срок временного отстранения судьи Кропивницкого апелляционного суда.

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