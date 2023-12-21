На Лукьяновке в Киеве частично перекрыли движение транспорта, в некоторых домах нет водоснабжения

На водопроводной сети произошло повреждение.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве на участке улицы Деревлянской от улицы Белорусской до улицы Гарета Джонса перекрыто движение транспорта. Как сообщили в Киевской городской государственной администрации в четверг, 21 декабря, произошло повреждение водопровода.

По информации «Киевавтодор», повреждение произошло на водопроводной сети диаметром 300 мм с утечкой на проезжую часть. Ориентировочный срок завершения работ – одни сутки.

Специалисты уже работают над ликвидацией аварии.

«Временно без водоснабжения остается 8 жилых домов по ул. Деревлянской: №№ 14, 16, 17, 17-А, 17-Б, 19, 19-А, 19-Б», - отметили в КГГА и сообщили, что для обеспечения потребностей потребителей направлено автоцистерну с питьевой водой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.