На Лук'янівці в Києві частково перекрили рух транспорту, у деяких будинках немає водопостачання

На водопровідній мережі сталося пошкодження.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

У Києві на ділянці вулиці Деревлянської від вулиці Білоруської до вулиці Ґарета Джонса перекрито рух транспорту. Як повідомили у Київській міській державній адміністрації в четвер, 21 грудня, сталося пошкодження водопроводу.

За інформацією «Київавтодор», пошкодження сталося на водопровідній мережі діаметром 300 мм із витоком на проїжджу частину. Орієнтовний термін завершення робіт – одна доба.

Фахівці уже працюють над ліквідацією аварії.

«Тимчасово без водопостачання залишається 8 житлових будинків на вул. Деревлянській: №№ 14, 16, 17, 17-А, 17-Б, 19, 19-А, 19-Б», - зазначили у КМДА та повідомили, що для забезпечення потреб споживачів направлено автоцистерну з питною водою.

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