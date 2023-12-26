В отставку и по собственному желанию уволились еще шесть судей

В Украине судьи продолжают увольняться со своих должностей.

Во вторник, 26 декабря, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Кривошея Анатолия Ивановича – с должности судьи Винницкого апелляционного суда;

Мирошниченко Любовь Евгеньевну – с должности судьи Славянского горрайонного суда Донецкой области (командированную Сосновским районным судом города Черкассы);

Бунда Анна Александровна – с должности судьи Бродовского районного суда Львовской области.

Также ВСП решил уволить трех судей по собственному желанию, а именно:

Ляха Михаила Юрьевича – с должности судьи Киевского районного суда города Харькова;

Горобця Виталия Александровича – с должности судьи Краснодонского горрайонного суда Луганской области;

Хараджу Ольгу Александровну – от должности судьи Ильичевского районного суда города Мариуполя Донецкой области.

Ранее Высший совет правосудия уволил пятерых судей в отставку.

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