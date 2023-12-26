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До конца учебного года – сколько времени будет у соискателей образования, которые лишатся права на отсрочку от призыва

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У кого останется право на отсрочку, а у кого – нет.

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  1. Суд инфо

В отставку и по собственному желанию уволились еще шесть судей

17:20, 26 декабря 2023
В Украине судьи продолжают увольняться со своих должностей.
В отставку и по собственному желанию уволились еще шесть судей
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Во вторник, 26 декабря, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Кривошея Анатолия Ивановича – с должности судьи Винницкого апелляционного суда;

Мирошниченко Любовь Евгеньевну – с должности судьи Славянского горрайонного суда Донецкой области (командированную Сосновским районным судом города Черкассы);

Бунда Анна Александровна – с должности судьи Бродовского районного суда Львовской области.

Также ВСП решил уволить трех судей по собственному желанию, а именно:

Ляха Михаила Юрьевича – с должности судьи Киевского районного суда города Харькова;

Горобця Виталия Александровича – с должности судьи Краснодонского горрайонного суда Луганской области;

Хараджу Ольгу Александровну – от должности судьи Ильичевского районного суда города Мариуполя Донецкой области.

Ранее Высший совет правосудия уволил пятерых судей в отставку.

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