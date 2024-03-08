5 років позбавлення волі з конфіскацією майна: набрав законної сили вирок обвинуваченому за колабораційну діяльність

Суд в Дніпропетровській області залишив в силі вирок у справі про колабораційну діяльність.

Дніпровський апеляційний суд розглянув апеляційні скарги прокурора та захисника обвинуваченого у колабораційній діяльності на вирок Васильківського районного суду Дніпропетровської області. Суд вирішив залишити апеляційні скарги без задоволення. Колегія суддів прийшла до висновку про те, що вирок Васильківського районного суду був законним і обґрунтованим у відношенні обвинуваченого П. у колабораційній діяльності за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Важливо зазначити, що вирок про вину громадянина П. був винесений Васильківським районним судом Дніпропетровської області 17 листопада 2023 року. У цьому вироку він був засуджений за здійснення колабораційної діяльності відповідно до частини 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Вироком суду встановлено, що 15 квітня 2022 року громадянин П., погодився на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора – російської федерації та представників так званої «лнр», умисно, протиправно та добровільно зайняв посаду «завідувача сектором персоніфікованого обліку, взаємодії з застрахованими особами та обліку платежів страховиків державної установи луганської народної республіки - управління пенсійного фонду луганської народної республіки в Новопсковському районі (міжрайонне)», яку обіймав до листопада 2022 року.

У судовому засіданні обвинувачений П. свою провину при зазначених вище обставинах не визнав. Пояснив, що на займаній посаді він видавав довідки пенсіонерам про заробітну плату для отримання пенсій окупаційної влади. Знав про заборону співпраці з окупантами. Однак, погодився, так як не вважав, що це злочин. Зараз він розуміє, що допомагав окупаційній владі, але тоді не вважав так, оскільки посада не була державною службою і він вважав, що допомагає людям.

Суд враховав поведінку обвинуваченого, який маючи можливість залишитись за кордоном все ж таки самостійно повернувся в Україну. Однак, при цьому не заявив про вчинення будь-яких злочинів окупаційними органами на окупованій території відносно нього чи інших осіб, на облік ТЦСК не став. Суд вважає, що справжньою причиною припинення співпраці з органами окупаційної влади обвинуваченого стало переконання у кінцевій перемозі України у триваючій нині війні. Причиною ж співпраці з окупантами була впевненість у неспроможності України ефективно протистояти збройній агресії рф та намагання, у зв'язку з цим, якомога ефективніше пристосуватись до нової влади.

Обвинуваченому П. призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах та організаціях будь-якої форми власності, будь-які посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних, судових органах та органах, що надають публічні послуги на 10 років з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна на користь держави.

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