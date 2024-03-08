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  1. В Україні

Внесення змін до програмного реєстратора розрахункових операцій: що треба знати

16:30, 8 березня 2024
У податковій вказали на особливості внесення змін до ПРРО.
Внесення змін до програмного реєстратора розрахункових операцій: що треба знати
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Головне управління ДПС у Київській області нагадало особливості внесення змін до програмного реєстратора розрахункових операцій.

В разі необхідності внесення змін до програмного реєстратора розрахункових операцій (далі – ПРРО): інформація щодо господарської одиниці, кваліфікованого електронного підпису тощо, спочатку необхідно закрити відкриту зміну.

Відкриття робочої зміни відбувається на підставі технологічного повідомлення з типом відкриття зміни, яке автоматично формується програмним забезпеченням ПРРО при виконанні такої операції особою, яка здійснює розрахункові операції.

Закриття робочої зміни здійснюється на підставі Z-звіту або технологічного повідомлення про закриття зміни, яке формує програмне забезпечення ПРРО після формування Z-звіту.

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