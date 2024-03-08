Внесение изменений в программный регистратор расчетных операций: что надо знать

В налоговой указали на особенности внесения изменений в ПРРО.

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Главное управление ГНС в Киевской области напомнило особенности внесения изменений в программный регистратор расчетных операций.

В случае необходимости внесения изменений в программный регистратор расчетных операций (далее – ПРРО): информация о хозяйственной единице, квалифицированной электронной подписи и т.д., сначала необходимо закрыть открытое изменение.

Открытие рабочей смены происходит на основании технологического сообщения с типом открытия смены, которое автоматически формируется программным обеспечением ПРРО при выполнении такой операции лицом, совершающим расчетные операции.

Закрытие рабочей смены осуществляется на основании Z-отчета или технологического сообщения о закрытии смены, которое формирует программное обеспечение ПРРО после формирования Z-отчета.

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