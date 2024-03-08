Пожар на подстанции завода Tesla: прокуратура Франкфурта расследует саботаж протестующих

Ультралевая группировка взяла на себя ответственность за атаку на электросеть, подключенную к Gigafactory Tesla вблизи Берлина.

Источник фото: dw

Прокуратура в городе Франкфурт-на-Одере, расположенном на востоке Германии, начала расследование относительно недавней атаки на электросеть, которая питает Gigafactory Tesla в районе Берлина-Бранденбурга. Эту атаку совершили экологические активисты, которые собрались возле места инцидента, сообщает DW.

Представитель прокуратуры Карола Окс сообщила, что расследование инцидента ведется "по всем направлениям" и касается уголовного преступления саботажа инфраструктуры, что может нанести вред обществу.

Напомним, что в Бранденбурге произошел громкий взрыв на подстанции Штайнфурт рядом с заводом Tesla, что вызвало пожар. Огонь распространился на опору электропередачи, что привело к масштабному отключению электроэнергии.

Вероятно, действие саботажа приведет к прекращению работы Tesla до конца следующей недели, что продлится значительно дольше, чем изначально предполагалось.

Федеральная прокуратура Германии также проинформирована об этом событии и может взять расследование под свой контроль, если сочтет это необходимым.

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