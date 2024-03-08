Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Первые кандидаты на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты: известны фамилии

Пока что большинство кандидатов хочет стать судьями Апелляционной палаты ВАКС.

Определением суда округа Лос-Анджелес был заблокирован домен UKR.NET: Посольство Украины в США ожидает ответа по анализу причин блокирования

Регистратор в США заблокировал домен UKR.NET из-за запрета определенных материалов постановлением Высшего суда штата Калифорния.

МВФ пересмотрит Соглашение расширенного финансирования для Украины во второй половине марта

Стало известно, когда исполнительный совет МВФ намерен встретиться для пересмотра соглашения EFF для Украины.

4,5 млрд евро по программе Ukraine Facility поступят Украине уже в марте, — вице-президент Европейской комиссии

Хотя содержание самой программы еще в процессе утверждения, известно, что она может касаться и дальнейших изменений в судебной системе.

К участию в конкурсе на должности судей апелляционных судов ВККС пока что допустила 1 772 кандидата

Еще 166 кандидатов получили отказ в допуске, а судьба 127 кандидатов решится в середине марта.

  1. В мире

Пожар на подстанции завода Tesla: прокуратура Франкфурта расследует саботаж протестующих

18:58, 8 марта 2024
Ультралевая группировка взяла на себя ответственность за атаку на электросеть, подключенную к Gigafactory Tesla вблизи Берлина.
Пожар на подстанции завода Tesla: прокуратура Франкфурта расследует саботаж протестующих
Источник фото: dw
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуратура в городе Франкфурт-на-Одере, расположенном на востоке Германии, начала расследование относительно недавней атаки на электросеть, которая питает Gigafactory Tesla в районе Берлина-Бранденбурга. Эту атаку совершили экологические активисты, которые собрались возле места инцидента, сообщает DW.

Представитель прокуратуры Карола Окс сообщила, что расследование инцидента ведется "по всем направлениям" и касается уголовного преступления саботажа инфраструктуры, что может нанести вред обществу.

Напомним, что в Бранденбурге произошел громкий взрыв на подстанции Штайнфурт рядом с заводом Tesla, что вызвало пожар. Огонь распространился на опору электропередачи, что привело к масштабному отключению электроэнергии.

Вероятно, действие саботажа приведет к прекращению работы Tesla до конца следующей недели, что продлится значительно дольше, чем изначально предполагалось.

Федеральная прокуратура Германии также проинформирована об этом событии и может взять расследование под свой контроль, если сочтет это необходимым.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео