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  1. У світі

Пожежа на підстанції заводу Tesla: прокуратура Франкфурту розслідує саботаж протестувальників

18:58, 8 березня 2024
Ультраліве угруповання взяло на себе відповідальність за атаку на електромережу, підключену до Gigafactory Tesla поблизу Берліна.
Пожежа на підстанції заводу Tesla: прокуратура Франкфурту розслідує саботаж протестувальників
Джерело фото: dw
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Прокуратура у місті Франкфурт-на-Одері, розташованому на сході Німеччини, розпочала розслідування щодо недавньої атаки на електромережу, яка живить Gigafactory Tesla у районі Берліна-Бранденбурга. Цю атаку здійснили екологічні активісти, які зібралися біля місця інциденту, повідомляє DW.

Представник прокуратури Карола Окс повідомила, що розслідування інциденту ведеться «в усіх напрямках» і стосується кримінального злочину саботажу інфраструктури, що може завдати шкоди громаді.

Нагадаємо, що у Бранденбурзі  стався гучний вибух на підстанції Штайнфурт поруч із заводом Tesla, що спричинило пожежу. Вогонь поширився на опору електропередачі, що призвело до масштабного відключення електроенергії.

Ймовірно, дія саботажу призведе до припинення роботи Tesla до кінця наступного тижня, що триватиме значно довше, ніж спочатку передбачалося.

Федеральна прокуратура Німеччини також проінформована про цю подію і може взяти розслідування під свій контроль, якщо вважатиме це за необхідне.

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