5 лет лишения свободы с конфискацией имущества: вступил в законную силу приговор обвиняемому за коллаборационную деятельность

Суд в Днепропетровской области оставил в силе приговор по делу о коллаборационистской деятельности.

Днепровский апелляционный суд рассмотрел апелляционные жалобы прокурора и защитника обвиняемого в коллаборационной деятельности на приговор Васильковского районного суда Днепропетровской области. Суд решил оставить апелляционные жалобы без удовлетворения. Коллегия судей пришла к выводу о том, что приговор Васильковского районного суда был законным и обоснованным в отношении обвиняемого П. в коллаборационистской деятельности по части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Важно отметить, что приговор о виновности гражданина П. был вынесен Васильковским районным судом Днепропетровской области 17 ноября 2023 года. В этом приговоре он был осужден за осуществление коллаборационной деятельности в соответствии с частью 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Приговором суда установлено, что 15 апреля 2022 года гражданин П., согласился на предложение представителей оккупационной администрации государства-агрессора - Российской Федерации и представителей так называемой "лнр", умышленно, противоправно и добровольно занял должность "заведующего сектором персонифицированного учета, взаимодействия с застрахованными лицами и учета платежей страховщиков государственного учреждения луганской народной республики - управления пенсионного фонда луганской народной республики в Новопсковском районе (межрайонное)", которую занимал до ноября 2022 года.

В судебном заседании обвиняемый П. свою вину при указанных выше обстоятельствах не признал. Пояснил, что на занимаемой должности он выдавал справки пенсионерам о заработной плате для получения пенсий оккупационной власти. Знал о запрете сотрудничества с оккупантами. Однако, согласился, так как не считал, что это преступление. Сейчас он понимает, что помогал оккупационным властям, но тогда не считал так, поскольку должность не была государственной службой и он считал, что помогает людям.

Суд учел поведение обвиняемого, который имея возможность остаться за границей все же самостоятельно вернулся в Украину. Однако, при этом не заявил о совершении каких-либо преступлений оккупационными органами на оккупированной территории в отношении него или других лиц, на учет ТЦСК не стал. Суд считает, что настоящей причиной прекращения сотрудничества с органами оккупационной власти обвиняемого стало убеждение в конечной победе Украины в продолжающейся ныне войне. Причиной же сотрудничества с оккупантами была уверенность в неспособности Украины эффективно противостоять вооруженной агрессии РФ и попытки, в связи с этим, как можно эффективнее приспособиться к новой власти.

Обвиняемому П. назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и организациях любой формы собственности, любые должности в органах государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных, судебных органах и органах, предоставляющих публичные услуги на 10 лет с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества в пользу государства.

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