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Суд оштрафував директорку школи за зловживання процесуальними правами у справі про трудовий спір, але вона оскаржила: деталі

18:51, 19 березня 2024
Апеляційний суд вважає, що висновок місцевого суду щодо затягування директоркою розгляду справи через подання клопотань про відкладення судових засідань необґрунтований.
Суд оштрафував директорку школи за зловживання процесуальними правами у справі про трудовий спір, але вона оскаржила: деталі
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У вересні 2022 року Летичівський районний суд Хмельницької області відкрив спрощене позовне провадження у справі про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Позивачка – вчителька англійської мови.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: директорка школи та Меджибізька селищна рада. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

У грудні 2023 року суд констатував, що директорка школи неодноразово протягом року подавала заяви та клопотання про відкладення розгляду справи, чим затягувала її розгляд та зловживала своїми процесуальними правами, відтак стягнув з неї у дохід держави 5368 гривень штрафу.

Вона оскаржила ухвалу до апеляційного суду. Запевнила, усі її клопотання – обґрунтовані та відповідають вимогам процесуального закону, а причини відкладення судових засідань, які у них вказані, поважні та підтверджені належними доказами.

На думку колегії суддів апеляційного суду, висновок місцевого суду щодо затягування директоркою розгляду справи через подання клопотань про відкладення судових засідань необґрунтований, зважаючи на те, що вона не є стороною у спорі, поважність причин неявки її до суду не встановлена, як і не визначена її обов`язкова явка до суду. 

ХАС зауважив: відкладення розгляду справи є правом, а не обов`язком суду, основна умова для якого – не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

«Суд, стверджуючи про зловживання [третьою особою] своїми процесуальними правами, не обґрунтував неможливості вирішення спору за відсутності особистих пояснень [директорки школи], а також, що наявних у справі матеріалів недостатньо для розгляду справи та ухвалення законного і обґрунтованого рішення без відкладення розгляду справи», – зазначив апеляційний суд.

ХАС задовольнив апеляційну скаргу директорки ЗОШ – скасував ухвалу Летичівського районного суду, якою «визнано зловживанням процесуальними правами третьою особою [директоркою школи] відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 44 ЦПК України – дії, що суперечать завданню цивільного судочинства».

З постановою апеляційного суду у справі № 686/14543/22 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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