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Суд оштрафовал директора школы за злоупотребление процессуальными правами по делу о трудовом споре, но она оспорила: детали

18:51, 19 марта 2024
Апелляционный суд считает, что вывод местного суда о затягивании директором рассмотрения дела через представление ходатайств об отложении судебных заседаний необоснован.
Суд оштрафовал директора школы за злоупотребление процессуальными правами по делу о трудовом споре, но она оспорила: детали
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В сентябре 2022 года Летичевский районный суд Хмельницкой области открыл упрощенное исковое производство по делу о возобновлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула. Истица – учительница английского языка.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований по предмету спора, на стороне ответчика: директор школы и Меджибожский сельсовет. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

В декабре 2023 года суд констатировал, что директор школы неоднократно в течение года подавала заявления и ходатайства об отложении рассмотрения дела, чем затягивала его рассмотрение и злоупотребляла своими процессуальными правами, и взыскал с нее в доход государства 5368 гривен штрафа.

Она обжаловала определение в апелляционный суд. Заверила, все ее ходатайства – обоснованы и отвечают требованиям процессуального закона, а причины отложения судебных заседаний, указанных в них, уважительны и подтверждены надлежащими доказательствами.

По мнению коллегии судей апелляционного суда, заключение местного суда о затягивании директором рассмотрения дела через представление ходатайств об отложении судебных заседаний необоснован, учитывая, что она не является стороной в споре, уважительность причин неявки ее в суд не установлена, как и не определена ее обязательна явка в суд.

ХАС отметил: отложение рассмотрения дела является правом, а не обязанностью суда, основное условие для которого – не отсутствие в судебном заседании представителей сторон, а невозможность разрешения спора в соответствующем судебном заседании.

«Суд, утверждая о злоупотреблении [третьим лицом] своими процессуальными правами, не обосновал невозможность разрешения спора при отсутствии личных объяснений [директора школы], а также, что имеющихся в деле материалов недостаточно для рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного решения без отложения рассмотрения дела », – отметил апелляционный суд.

ХАС удовлетворил апелляционную жалобу директора ООШ – отменил постановление Летичевского районного суда, которым «признано злоупотреблением процессуальными правами третьим лицом [директором школы] в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 44 ГПК Украины – действия, противоречащие задаче гражданского судопроизводства».

С постановлением апелляционного суда по делу №686/14543/22 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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