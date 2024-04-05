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Заманили підлітків в авто та пограбували: на Хмельниччині зловмисники не погодилися із вироком суду

16:06, 5 квітня 2024
За грабіж, поєднаний з погрозами застосування насильства зловмисники отримали 7 років позбавлення волі, але вони разом з адвокатами подали апеляцію, в якій звернули увагу на «добровільність дій потерпілих».
Заманили підлітків в авто та пограбували: на Хмельниччині зловмисники не погодилися із вироком суду
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Хмельницький апеляційний суд залишив без задоволення три апеляційні скарги сторони захисту на вирок Старокостянтинівського районного суду у справі про пограбування двох неповнолітніх. Про це повідомляє пресслужба суду. 

За вироком, 5 травня 2023 року у Старокостянтинові двоє чоловіків 33 та 27 років звернулися до двох місцевих підлітків, аби ті допомогли зорієнтуватися їм у місті. Хлопці погодилися й сіли до їхнього автомобіля. Там чоловіки попросили у них телефони для нібито зняття готівки та виходу в інтернет. Проте згодом на прохання повернути мобільні відповіли погрозами фізичною розправою. Урешті вони залишили телефони у себе, а неповнолітніх висадили біля лісосмуги та поїхали у бік Хмельницького. Добравшись автобусом до міста, хлопці подзвонили у поліцію.

За грабіж, поєднаний з погрозами застосування насильства, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України) кожному з обвинувачених суд призначив по 7 років позбавлення волі.

У апеляційних скаргах вони разом зі своїми адвокатами просили скасувати вирок. Указували на порушення  місцевим судом норм кримінального процесуального закону, відсутність доказів їхньої вини, обґрунтування висновку суду припущеннями сторони обвинувачення. Зокрема, звернули увагу на добровільність дій потерпілих. Мовляв, юнаки самі сіли в авто й хоча вони зупинялися у місті в людних місцях, не просили про допомогу і не утікали, тобто їм не загрожувала небезпека.

Потерпілі підтвердили – довірилися незнайомцям, оскільки справді хотіли допомогти їм зорієнтуватися у місті, а згодом не втікали, попри погрози, бо мали надію, що телефони таки вдасться повернути. 

На думку апеляційного суду, суд першої інстанції ухвалив законне рішення, а доводи апеляційних скарг – необґрунтовані та спростовуються доказами у справі.

«Досліджені докази, а саме: показання потерпілих, свідка, які повністю узгоджуються між собою, відомості протоколу обшуку від 05 травня 2023 року, в ході якого в автомобілі, в якому перебували обвинувачені, вилучено телефон та сім-карти, які належали [потерпілому], а також квитанцію з ломбарду про здачу телефону, який належав [іншому потерпілому], у ломбард, показання обвинувачених, які не заперечували обставини їх знайомства та спілкування із потерпілими та користування телефонами потерпілих, перебування разом на місці події та залишення місця події із телефонами потерпілих, а також інші досліджені судом докази в своїй сукупності доводять їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України», – зазначив апеляційний суд.

При призначенні покарання суд взяв до уваги, що обвинувачені раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності й знову вчинили умисний тяжкий злочин, не працюють, не одружені, не мають утриманців, не визнали свою вину та не відшкодували завдану шкоду. Призначене їм покарання у виді 7 років ув’язнення ХАС уважає таким, що відповідає принципам справедливості, необхідності й достатності.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 683/2037/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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