На Хмельниччині чоловік у новорічну ніч вибив двері сусідки і заявив, що помилився квартирою — що вирішив суд

Житель Хмельниччини постав перед судом за незаконне проникнення до житла сусідки.

Фото: squarespace-cdn.com

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Хмельницький апеляційний суд залишив у силі вирок жителю міста Шепетівка, якого місцевий суд визнав винним у незаконному проникненні до помешкання сусідки. Апеляційна скарга захисника чоловіка була відхилена. Про це інформує офіційний сайт Хмельницького апеляційного суду.

Зазначається, що у ніч на 1 січня у Шепетівці в багатоквартирному будинку місцевий мешканець ногою вибив вхідні двері до житла сусідів. Увійшовши до вітальні, де спала жінка, зрозумів, що помилився квартирою, – й вийшов.

Свій вчинок чоловік пояснив тим, що був роздратований зауваженням сусідки про те, що його діти у новорічну ніч бігали та заважали їй відпочивати. Тому пішов, думаючи, що це її квартира й вибив двері. Побачивши там іншу сусідку, зрозумів, що потрапив не туди.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області визнав його винним у порушенні недоторканності житла (частина 1 статті 162 Кримінального кодексу України), призначив покарання – 2 роки обмеження волі зі звільненням від відбування на іспитовий строк та стягнув з нього на користь потерпілої 10 000 гривень моральної шкоди.

Його захисник подав апеляційну скаргу: просив змінити вирок в частині покарання – замість обмеження волі призначити штраф.

За результатами апеляційного перегляду колегія суддів підтвердила законність судового рішення та призначеного покарання: суд першої інстанції врахував, що обвинувачений вчинив проступок, одружений, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, характеризується позитивно, повністю визнав свою винуватість, добровільно відшкодував завдану шкоду, попросив у потерпілої вибачення, але вона його не прийняла та наполягала на суворому покаранні.

Колегія суддів визнала безпідставними доводи захисника про надмірну суворість покарання і констатувала, що вимоги про призначення штрафу не можуть бути задоволені, позаяк обвинувачений офіційно не працевлаштований.

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